Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пожар произошел в бизнес-центре "Варшавская Плаза" на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По предварительным данным, пламя наблюдается на четвертом этаже бизнес-центра. В настоящее время пожарные занимаются ликвидацией возгорания и эвакуируют посетителей. На месте задействованы 65 огнеборцев и 18 единиц техники.

Работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует первый заместитель Чертановского межрайонного прокурора, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. Там уточнили, что до пожара в "Варшавской Плазе" проводились ремонтные работы.

"Установление обстоятельств и причин возгорания, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", – добавили в ведомстве.

Ранее пожар произошел в квартире на 16-м этаже жилого дома на Рублевском шоссе. На место инцидента прибыли пожарно-спасательные службы, которые локализовали возгорание на площади 16 квадратных метров.

Спустя время пожар был полностью ликвидирован. Огнеборцы также спасли одного человека при помощи специальных устройств. Однако двое жильцов пострадали.

