Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Гуманитарный конвой из Дагестана попал под обстрел в приграничье. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

В результате случившегося погиб замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев, а также двое представителей общественной организации "Самооборона". Еще один сопровождающий был госпитализирован с ранениями. В настоящее время врачи борются за его здоровье.

Глава Дагестана уточнил, что гуманитарную помощь для российских военнослужащих перевозили два грузовика, которые ехали из Шамильского района. Один из большегрузов по пути остановился для ремонта. При этом другая "Газель" и автомобиль были обстреляны с помощью БПЛА.

По словам Меликова, в составе гуманитарной помощи были необходимые для инженерных работ инструменты, письма детей и многое другое.

"Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Безусловно, предстоит разобраться, как была организована поездка, учтены ли требования безопасности, согласован ли был маршрут", – добавил глава региона, выразив соболезнования родственникам погибших.

Ранее представители Запорожской АЭС сообщали, что энергоснабжение на станции обеспечивается за счет одной внешней линии электропередачи из-за огневого воздействия. Предварительно, в результате атаки была повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций.

При этом электропитание собственных нужд ЗАЭС сохранено. Помимо этого, не были нарушены условия безопасной эксплуатации энергоблоков. Радиационный фон на станции остался в норме.