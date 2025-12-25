Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 09:59

Происшествия

Гуманитарный конвой из Дагестана попал под обстрел в приграничье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Гуманитарный конвой из Дагестана попал под обстрел в приграничье. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

В результате случившегося погиб замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев, а также двое представителей общественной организации "Самооборона". Еще один сопровождающий был госпитализирован с ранениями. В настоящее время врачи борются за его здоровье.

Глава Дагестана уточнил, что гуманитарную помощь для российских военнослужащих перевозили два грузовика, которые ехали из Шамильского района. Один из большегрузов по пути остановился для ремонта. При этом другая "Газель" и автомобиль были обстреляны с помощью БПЛА.

По словам Меликова, в составе гуманитарной помощи были необходимые для инженерных работ инструменты, письма детей и многое другое.

"Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Безусловно, предстоит разобраться, как была организована поездка, учтены ли требования безопасности, согласован ли был маршрут", – добавил глава региона, выразив соболезнования родственникам погибших.

Ранее представители Запорожской АЭС сообщали, что энергоснабжение на станции обеспечивается за счет одной внешней линии электропередачи из-за огневого воздействия. Предварительно, в результате атаки была повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций.

При этом электропитание собственных нужд ЗАЭС сохранено. Помимо этого, не были нарушены условия безопасной эксплуатации энергоблоков. Радиационный фон на станции остался в норме.

Новости регионов: при обстреле поселка в Белгородской области погибли три человека

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика