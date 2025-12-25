Форма поиска по сайту

25 декабря, 09:49

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил коллектив СВАРЗ с 120-летием завода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сокольническому вагоноремонтно-строительному заводу (СВАРЗ) исполнилось 120 лет. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"Поздравляю коллектив завода с юбилеем. Желаю дальнейших успехов и развития!" – написал он.

Градоначальник напомнил, что история завода началась в 1905 году с открытия ремонтно-трамвайных мастерских. Позже они стали крупнейшим промышленным предприятием столицы.

В годы Великой Отечественной войны на СВАРЗ выпускали комплектующие для фронтовых нужд. Сотрудники предприятия доставляли припасы военным, вывозили раненых и поддерживали связь между фронтом и тылом.

В настоящее время завод является лидером по производству экологичного городского транспорта в России. С 2021 года на его территории работает площадка по сборке электробусов от ПАО "КамАЗ". Только в 2025 году там подготовили к работе и собрали более 400 машин, подчеркнул градоначальник.

Более того, уточнил он, на предприятии создают ультрабыстрые зарядные станции для электробусов и современные остановочные павильоны.

В данный момент в столице курсируют более 2,7 тысячи электробусов. Запуск 80 маршрутов с начала года стал рекордным показателем с 2018-го, указывал ранее заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новые машины постепенно заменяют устаревшие и снижают воздействие на окружающую среду. Переход на электробусы уменьшает годовые выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн.

"Новости дня": новый электробусный маршрут запустили на северо-востоке Москвы

Читайте также


мэр Москвыгород

