Прощание с актером Лобоцким началось в Театре Маяковского

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Церемония прощания с советским и российским актером театра и кино, народным артистом России Анатолием Лобоцким началась на Основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского, передает ТАСС.

Панихида продлится 2 часа и завершится в 11:00. По желанию семьи актера театр не стал открывать аккредитацию съемочных групп на прощание: родственники Лобоцкого попросили воздержаться от съемок, однако сама церемония проходит в открытом формате.

На экранах около входа в учреждение выведен портрет артиста. Внутри здания собрались желающие проститься с Лобоцким. Среди них – семья, друзья, коллеги и поклонники творчества актера. В фойе театра установлен портрет, окруженный красными розами. После церемонии прощания Лобоцкого похоронят на Троекуровском кладбище.

"18 лет мы вместе с Толей играли спектакль "Чума на оба ваши дома", вместе выпускали эту работу. Да и вся жизнь, огромный кусок жизни прошел вместе с Толей. Он потрясающий артист и очень хороший партнер – уникальный партнер, на которого можно было положиться", – рассказала заслуженная артистка России Анна Ардова.

Лобоцкий скончался 20 декабря в возрасте 66 лет. Уточнялось, что причиной смерти стала продолжительная болезнь – у него выявили быстрорастущую опухоль.

Актер работал в труппе Театра Маяковского. Он также снялся в десятках кино и сериалов, среди которых "Молодежка", "Адмирал", "Зависть богов", "Калашников" и другие.