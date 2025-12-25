Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 09:10

Культура

Прощание с актером Лобоцким началось в Театре Маяковского

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Церемония прощания с советским и российским актером театра и кино, народным артистом России Анатолием Лобоцким началась на Основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского, передает ТАСС.

Панихида продлится 2 часа и завершится в 11:00. По желанию семьи актера театр не стал открывать аккредитацию съемочных групп на прощание: родственники Лобоцкого попросили воздержаться от съемок, однако сама церемония проходит в открытом формате.

На экранах около входа в учреждение выведен портрет артиста. Внутри здания собрались желающие проститься с Лобоцким. Среди них – семья, друзья, коллеги и поклонники творчества актера. В фойе театра установлен портрет, окруженный красными розами. После церемонии прощания Лобоцкого похоронят на Троекуровском кладбище.

"18 лет мы вместе с Толей играли спектакль "Чума на оба ваши дома", вместе выпускали эту работу. Да и вся жизнь, огромный кусок жизни прошел вместе с Толей. Он потрясающий артист и очень хороший партнер – уникальный партнер, на которого можно было положиться", – рассказала заслуженная артистка России Анна Ардова.

Лобоцкий скончался 20 декабря в возрасте 66 лет. Уточнялось, что причиной смерти стала продолжительная болезнь – у него выявили быстрорастущую опухоль.

Актер работал в труппе Театра Маяковского. Он также снялся в десятках кино и сериалов, среди которых "Молодежка", "Адмирал", "Зависть богов", "Калашников" и другие.

Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий

Читайте также


культура

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика