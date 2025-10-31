Эксперт Бархота: односторонний пересмотр условий кредита можно оспорить в суде

Клиенты некоторых российских банков пожаловались на односторонние изменения условий действующих кредитов без предупреждения, сообщили СМИ. В частности, организации увеличивали сроки займов, пересматривали ставки или объемы ежемесячных платежей. Правомерно ли это, разбиралась Москва 24.

Без уведомления

Российские банки начали корректировать условия кредитов без предупреждения заемщиков. Изменения касаются сроков, ставок и размеров ежемесячного платежа, в результате чего увеличивается общая сумма переплаты. Подобную практику отмечают сразу в нескольких финансовых организациях, сообщили СМИ.

Чаще всего причиной перемен становилось нарушение условий договора или отключение платных пакетов, которые предоставляли льготы. К примеру, журналисты рассказали историю заемщика, взявшего кредит в Хоум Банке, который позже присоединился к Совкомбанку. Клиент задержал платеж на один день, в результате чего кредитор отменил все льготные условия. После этого ставка изменилась, а срок вырос с трех лет до пяти. По словам клиента, о последствиях задержки платежа в банке его не предупреждали.

Кроме того, клиентке Почта Банка отключили опцию низкой ставки и изменили график платежей из-за невыполнения условий договора. Однако заемщица утверждает, что об этих нюансах ей ничего не говорили. По итогам разбирательств банк признал ошибку и вернул комиссию за услугу, но пересчитывать график в сторону изначального отказался. Свои решения в пресс-службе кредитора объяснили условиями выдачи ссуды в договоре и заявили о готовности разбираться в каждом случае отдельно. В одностороннем порядке изменения они не вносят, подчеркнули в организации.

Кроме того, журналисты рассказали о жалобах клиентов МТС Банка на рост суммы после автоматического отключения акции "Плати меньше". По данным СМИ, первый год услуга была бесплатной, а после автоматически отключилась из-за отсутствия оплаты. Проблему исправили, так как она была связана с некорректным информированием со стороны банка.

Ранее в России провели опрос, согласно которому каждый пятый житель страны сталкивается с серьезными проблемами при выплате кредитов. Кроме того, у 28% россиян на погашение займов уходит до 100% месячного бюджета, а у 22% – от 30 до 50%. При этом 45% считают свою нагрузку низкой – не более 30% от дохода.

"Читайте внимательно"

Кредиторы нередко интегрируют в договор положения, которые позволяют в одностороннем порядке пересматривать отдельные параметры ссуды. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, чаще всего подобные пункты включают в документ, чтобы избежать изменения категории качества кредита. Всего их пять – от стандартной, когда риски просрочек практически равны нулю, до безнадежной, где вероятность ненадлежащего исполнения обязательства близка к 100%.

"Если у банка в процессе мониторинга заемщика возникают вопросы к нему, организация может перестроить схему погашения задолженности, чтобы займ остался в той же категории качества", – пояснил Бархота.

В то же время он уточнил, что некоторые финорганизации действительно злоупотребляют односторонним изменением условий без уведомления клиента. Последний может узнать об этом, только когда столкнется с последствиями или проверит статус долга.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Главное, что должен помнить банк, – нельзя ухудшать финансовые условия кредитного договора, то есть объем переплаты, срок погашения и так далее. Это является нарушением правил обслуживания. Дальше следует оспаривание, которое может дойти до суда.

В то же время эксперт пояснил, что подача клиентом заявления на реструктуризацию долга или ненадлежащее исполнение обязательств по кредиту может быть законным обоснованием для ухудшения условий договора. Также Андрей Бархота прояснил ситуацию со льготами, которые банки предоставляют клиентам. Он отметил, что зачастую они носят временный характер и не могут длиться вечно.

"Скорее всего, не получится вернуть льготы, если происходит рефинансирование. Когда у человека несколько займов и другой банк объединяет их под новым единственным кредитом, отдельные льготы туда не переносятся. Также льготы не вернуть, если нарушены условия самим клиентом", – заключил специалист.

Юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что условия по кредиту не могут быть ухудшены в одностороннем порядке без согласия заемщика. Это строго контролируется Центральным банком. Такие нарушения могут грозить штрафом, отзывом лицензии и судебными исками со стороны клиентов, пояснил эксперт.

В то же время банк действительно вправе увеличить срок или ставку из-за нарушения определенных пунктов договора. Также, по словам юриста, корректировки могут возникнуть при отсутствии оплаты страховки или отказе от нее, а также несвоевременных сроках внесения денег.

"Если клиент увидел это, в первую очередь он должен обратиться в банк за разъяснением. Если там не предоставили аргументы или привели некорректные доводы, есть возможность оспорить это решение, пожаловавшись в Центральный банк. Когда это не помогло, можно пойти в суд", – объяснил Дмитрий Кваша





Дмитрий Кваша юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Если же было допущено нарушение со стороны клиента и это предусмотрено условиями договора, он не может ничего оспорить. Зачастую такое происходит из-за того, что заемщики не обратили внимание или пропустили мимо ушей какой-либо пункт.

По словам специалиста, чаще всего подобные ситуации можно урегулировать на этапе переговоров с банком. Если кредиторы допустили ошибку, как правило, они идут навстречу, понимая, чем это грозит.

"Однако когда изменения правомерны, а клиент не исполняет свои обязательства и у него на счетах нет денег для списания средств, банк обращается в суд. После долг либо передается приставам, либо работает служба взыскания самой организации", – предупредил Дмитрий Кваша.

Для предупреждения подобных ситуаций юрист посоветовал крайне внимательно читать договор перед подписанием.

