Эксперт Андрей Бархота: сумма кредитов не должна превышать 40% от всего дохода

Примерно 20% россиян не справляются с долговой нагрузкой, сообщили СМИ. Как грамотно рассчитать ежемесячные выплаты и вовремя закрыть кредиты, разбиралась Москва 24.

Финансовый ком

Каждый пятый житель России сталкивается с серьезными проблемами при выплате кредитов, сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

В опросе участвовали 1 200 человек старше 18 лет. Из них 22% респондентов ответили, что не справляются с погашением кредитов. Еще 18,5% заемщиков отдают более половины ежемесячного дохода на выплаты по долгам, а почти 21% считают свою кредитную нагрузку слишком высокой.

По словам председателя КонфОП Дмитрия Янина, оптимальный уровень кредитной нагрузки не должен превышать 30% от дохода. Однако многие россияне оказались в ситуации, когда выплаты превышают их материальные возможности. Такая ситуация увеличивает риски штрафов, судебных разбирательств и принудительного взыскания долгов.

При этом руководитель проекта "За права заемщиков" (Народный фронт) Евгения Лазарева, отметила, что при десяти и более кредитах 6% заемщиков даже не имеют постоянного источника дохода. Это подталкивает должников брать все больше новых кредитов для погашения старых. Она добавила, что чаще всего в такую ситуацию попадают граждане с неразвитой финансовой грамотностью и склонностью к импульсивным займам.

В рамках проекта также выяснилось, что 28% россиян направляют на погашение кредитов до 100% месячного бюджета. Еще 22% отдают банкам от 30 до 50% заработка. Лишь 45% опрошенных считают свою кредитную нагрузку низкой – их выплаты составляют не более 30% от ежемесячного дохода.

Чтобы не оказаться в долговой яме, важно регулярно оценивать свое финансовое состояние, порекомендовал в разговоре с Москвой 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

"Кредитная нагрузка рассчитывается из соотношения ежемесячных выплат по всем долгам (включая кредиты, долги за ЖКУ или даже соседям) к ежемесячному доходу после вычета налогов", – рассказал эксперт.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Сложите все обязательные выплаты: по кредитным картам, ипотеке, займам наличными и другим долгам. Если эта сумма превышает 40% от дохода, человек находится в зоне высокого риска. Это значит, что с большой вероятностью будет сложно выплачивать долги в будущем. Так происходит потому, что инфляция повышает стоимость потребления из-за роста цен. Это сокращает возможность платить по обязательствам без ущерба для потребления.

Если долговая нагрузка превышает 60%, ситуация становится критической. Однако важно учитывать уровень дохода в целом. Для граждан с невысокими зарплатами даже нагрузка в 30% может быть рискованной. Те, кто зарабатывает много, иногда справляются и с выплатами в 50%, если их доход позволяет покрывать и долги, и основные расходы, добавил специалист.

Как разобраться с долгами

Чтобы не попасть в финансовую яму, важно не увеличивать долговую нагрузку, а по возможности снижать ее, напомнил Андрей Бархота.

"Если у вас высокое соотношение платежей по долгам к доходу, лучше не брать новые кредиты. Старые финансовые обязательства следует закрывать быстрее: поможет рефинансирование, реструктуризация или досрочное погашение", – рассказал эксперт.

Он добавил, что ни в коем случае нельзя закрывать старые долги с помощью новых кредитов, особенно если последние предлагаются под более высокий процент. В таком случае важно "затянуть пояса", предупредил эксперт.

При этом доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал Москве 24, что также избежать возможных проблем поможет следующее правило: перед оформлением кредита важно учитывать возможную потерю работы и, соответственно, временное отсутствие доходов.

"Если заемщик понимает, что не справляется с выплатами, нужно сразу обратиться в банк. Например, многодетные семьи могут договориться о возможности кредитных каникул. По закону, если доход семьи упал более чем на 20% за год, а кредит превышает 40% от ежемесячных выплат, банк вправе предоставить отсрочку на срок до полугода", – отметил он.

Остальным заемщикам также стоит постараться договариваться с банком. Тот в свою очередь рассмотрит возможность найти решение проблемы, заключил Сафонов.

Раздолжнители спешат на "помощь"?

Иногда, чтобы избавить человека от проблем, свои услуги "помощи" предлагают так называемые раздолжнители. По словам Андрея Бархоты, обычно это небольшие юридические фирмы, которые оформляют банкротство.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Раздолжнители берут небольшую, посильную комиссию, например, 50–60 тысяч рублей, и формально освобождают человека от долгов. Они находят попавших в трудную ситуацию граждан, которым не остается ничего, кроме как согласиться.

Однако здесь есть обратная сторона медали: статус банкрота запрещает человеку брать новые кредиты, так как заемщик попадает в черные списки банков. Фактически это означает признание неплатежеспособности, подчеркнул Бархота.

При этом Госдума в июле приняла закон об ограничении рекламы раздолжнителей, за нарушение которого предусмотрены существенные штрафы, рассказал "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, в России такой бизнес до недавних пор был распространен. При этом назвать его добросовестным можно едва ли, даже несмотря на то что он работает в рамках закона. Обычно юристы таких компаний обещают клиентам договориться об улучшении условий выплат по кредитам, создавая своеобразную иллюзию решения проблемы.





Анатолий Аксаков председатель комитета Госдумы по финрынку Но на самом деле люди, веря таким обещаниям, попадают в еще большую финансовую кабалу к этим раздолжнителям. Поэтому мы четко прописали в законе, что никаких благ заемщики при обращении к подобного рода юристам не получат.

Парламентарий добавил, что единственное, на что могут рассчитывать клиенты таких компаний, – это на помощь в юридическом оформлении документов. Полностью избежать выплат не удастся: все придется погасить в полном объеме.