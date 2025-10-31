"Известия": клиенты банков РФ заявили об увеличении срока кредитов без предупреждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Клиенты российских банков рассказали о случаях внезапного изменения условий по действующим ссудам, без уведомления и согласия заемщиков, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что финансовые организации могут пересчитывать график платежей, увеличивая срок кредита и общую сумму переплаты. Могут корректироваться и другие параметры, в том числе процентная ставка. Чаще всего такие изменения происходят после отключения платных сервисных пакетов, которые раньше давали льготу по кредиту.

При этом клиенты не всегда отключают их осознанно, поскольку это может произойти автоматически при нарушении определенных условий договора. В этом случае банк формально имеет право пересмотреть параметры займа, но для клиентов это становится полной неожиданностью.

Управляющий партнер юридического консалтинга Александр Киселев сообщил, что заемщики, столкнувшиеся с изменениями условий, обращаются все чаще, и это перестает быть единичными случаями.

В свою очередь, партнер коллегии адвокатов Станислав Данилов также отметил, что банки действительно могут изменить условия кредитов, но только в рамках закона и в случае, если заемщик нарушил договор. Формальным основанием для повышения процентной ставки может стать даже незначительная просрочка платежа.

По словам генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльмана Мехтиева, "невыгодные" условия вступают в силу после того, как клиент теряет или отказывается от льготного статуса.

"Если эта развилка уже пройдена, вернуть прежние условия обычно невозможно", – заключил Мехтиев.

