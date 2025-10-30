Набиуллина рассказала о связи льготных кредитов с высокой ключевой ставкой

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Чем больше льготных кредитов в экономике, тем выше будет ключевая ставка, чтобы инфляция не разгонялась и "баланс сошелся", заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

По ее словам, в 2026 году инфляция будет снижаться к целевому уровню. В начале года она может ненадолго ускориться из-за повышения налогов, а также из-за опережающего роста коммунальных тарифов, однако это не отменяет вектора на снижение ключевой ставки.

Набиуллина добавила, что российские банки выдали предприятиям в общей сложности 78 триллионов рублей. Кроме того, они покупают облигации, которые выпускают организации.

"При этом облигации покупают не только банки. Благодаря этому компании способны покрывать свои потребности финансирования сверх того, что может дать собственная прибыль и банковский кредит", – подчеркнула глава ЦБ.

Ранее Набиуллина заявляла, что резкий рост спроса из-за преждевременного снижения ключевой ставки является главной угрозой для российской экономики. Она объяснила, что при несвоевременном смягчении политики ЦБ спрос вырастет до того, как производственные мощности смогут его удовлетворить. В таком случае ставку вновь придется повысить.

