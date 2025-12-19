Форма поиска по сайту

19 декабря, 21:35

Шоу-бизнес
Психолог Денисов-Мельников: Пугачева чувствует себя потерянно

Психолог объяснил тоскливый тон новых песен Пугачевой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Алла Пугачева в своих новых песнях подводит жизненные итоги и рассуждает на злободневные темы, потому что чувствует себя потерянно. Об этом заявил психолог Валентин Денисов-Мельников в беседе с изданием "Абзац".

Пугачева 19 декабря выпустила новую композицию под названием "Давай просто жить".

По словам психолога, лет с 60 люди все больше задумываются о подведении итогов. Для артистки сейчас это самая ходовая тематика.

"Осмыслить что-то, сделать выводы, попытаться что-то изменить. Вероятно, она себя чувствует потерянно. Несколькими неосторожными движениями, мыслями и поступками она перечеркнула то, что создавала долгие годы", – пояснил Денисов-Мельников.

Ранее певица записала треки "Поцелуй войны" и "Мама", где ведется диалог между женщиной и душой ее погибшего на войне сына.

Друг певицы композитор Андрей Мисин также рассказал о проблемах со здоровьем артистки. Он пояснил, что они планировали записать новую песню, но "похрипывает голос".

Некоторое время исполнительница жила в Израиле, а каждое лето уезжала в Латвию. Позже она вместе с семьей перебралась на Кипр.

