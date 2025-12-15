Форма поиска по сайту

15 декабря, 10:52

Шоу-бизнес

Композитор Мисин рассказал о проблемах Пугачевой со здоровьем

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Друг певицы Аллы Пугачевой композитор Андрей Мисин рассказал "Абзацу" о проблемах со здоровьем артистки.

"Мы планировали новую песню записать. У нее огромное количество моего материала. Все зависит от состояния здоровья. Ее климат неважен для вокала. Днем жарко, а ночью холодно и сыро. Похрипывает голос. Все, что она делает, – исходя из здоровья. Здорова – идет петь", – рассказал собеседник издания.

Некоторое время исполнительница жила в Израиле, а каждое лето уезжала в Латвию. Позже она вместе с семьей перебралась на Кипр.

Перед Новым годом Пугачева выпустит новую песню. Релиз композиции под названием "Давай просто жить" запланирован на 19 декабря. На фан-странице певицы уточняется, что автором музыки и текста стал поэт-композитор Алексей Малахов.

