Российская команда выиграла турнир по Dota 2

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российская команда Win одержала победу на турнире по Dota 2 в рамках Games of the Future ("Игры будущего"), передает ТАСС.

Киберспортсмены из России обыграли объединенную европейскую команду "Викинги" со счетом 2:0. Победители получили 175 тысяч долларов.

За ходом финала смотрели несколько сотен человек в игровом зале. Каждое удачное действие российской команды зрители встречали аплодисментами.

"Игры будущего" проходят с 18 по 23 декабря в ОАЭ.

Ранее российская команда Parivision взяла первое место в турнире ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 с призовым фондом 1 миллион долларов.

В решающей встрече участники одержали победу над Team Liquid из Западной Европы. За первое место они получили 300 тысяч долларов. Третье место также заняла команда BB Team из России.