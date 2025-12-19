19 декабря, 20:50Технологии
Российская команда выиграла турнир по Dota 2
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Российская команда Win одержала победу на турнире по Dota 2 в рамках Games of the Future ("Игры будущего"), передает ТАСС.
Киберспортсмены из России обыграли объединенную европейскую команду "Викинги" со счетом 2:0. Победители получили 175 тысяч долларов.
За ходом финала смотрели несколько сотен человек в игровом зале. Каждое удачное действие российской команды зрители встречали аплодисментами.
"Игры будущего" проходят с 18 по 23 декабря в ОАЭ.
Ранее российская команда Parivision взяла первое место в турнире ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 с призовым фондом 1 миллион долларов.
В решающей встрече участники одержали победу над Team Liquid из Западной Европы. За первое место они получили 300 тысяч долларов. Третье место также заняла команда BB Team из России.
