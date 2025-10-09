Эксперт Голубев: онлайн-игры учат детей коммуникации

Фото: 123RF/romrodinka

Популярные онлайн-игры, такие как Dota 2 и Counter-Strike, могут быть полезны для развития ребенка, так как они учат работать в команде, контролировать эмоции и быть ответственными за общий результат. Об этом "Газете.ру" рассказал директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) Павел Голубев.

"Многие игры формируют навык стратегического мышления, умение анализировать ситуацию и принимать быстрые решения под давлением", – пояснил эксперт.

Голубев отметил, что эти качества полезны не только в играх, но и в реальной жизни. Поэтому ребенку можно разрешать играть, но лучше, чтобы это происходило в специальных кружках и клубах, где будет наставник, который направит процесс в верное русло.

Ранее депутат Антон Немкин рассказал, как ребенку защититься от мошенников в онлайн-играх. Преступники часто предлагают детям подписку, онлайн-валюту или редкие игровые предметы за выполнение некоторых требований. Например, продиктовать некий код с телефона. Немкин попросил родителей объяснить ребенку, что бонусы в играх не требуют ввода личной информации. Не стоит скачивать сторонние программы и передавать посторонним свои данные.

