Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 14:22

Политика

В ГД назвали неприемлемым включение западных видеоигр в школьную программу

Фото: 123RF/highwaystarz

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" счел неприемлемым включение западных компьютерных игр в школьную программу.

Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что FIFA, Counter-Strike и Dota 2 якобы могут добавить в уроки физкультуры как фиджитал-дисциплину.

В целом парламентарий поддержал внедрение в школьную программу элементов киберспорта. Однако, по его мнению, видеоигры должны быть полностью российского производства.

"Нужно посылать поручения нашим крупнейшим разработчикам компьютерных игр, а таких много", – добавил он.

При этом в Минпросвещения России RT заявили, что ведомство не получало официального предложения о добавлении указанных видеоигр в школьную программу.

Ранее депутат ГД Антон Горелкин сказал, что сервис Steam играет важную роль в развитии видеоигр в России и его не будут блокировать. По его словам, ряд зарубежных онлайн-игр стал работать через отечественных паблишеров.

Он также призвал назначить федеральный орган исполнительной власти, который будет ответственен за развитие компьютерных игр в стране.

В Москве откроется кластер видеоигр и анимации

Читайте также


политикаобразование

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика