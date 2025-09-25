В ГД назвали неприемлемым включение западных видеоигр в школьную программу

Фото: 123RF/highwaystarz

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" счел неприемлемым включение западных компьютерных игр в школьную программу.

Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что FIFA, Counter-Strike и Dota 2 якобы могут добавить в уроки физкультуры как фиджитал-дисциплину.

В целом парламентарий поддержал внедрение в школьную программу элементов киберспорта. Однако, по его мнению, видеоигры должны быть полностью российского производства.

"Нужно посылать поручения нашим крупнейшим разработчикам компьютерных игр, а таких много", – добавил он.

При этом в Минпросвещения России RT заявили, что ведомство не получало официального предложения о добавлении указанных видеоигр в школьную программу.

Ранее депутат ГД Антон Горелкин сказал, что сервис Steam играет важную роль в развитии видеоигр в России и его не будут блокировать. По его словам, ряд зарубежных онлайн-игр стал работать через отечественных паблишеров.

Он также призвал назначить федеральный орган исполнительной власти, который будет ответственен за развитие компьютерных игр в стране.