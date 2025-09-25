25 сентября, 14:22Политика
В ГД назвали неприемлемым включение западных видеоигр в школьную программу
Фото: 123RF/highwaystarz
Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" счел неприемлемым включение западных компьютерных игр в школьную программу.
Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что FIFA, Counter-Strike и Dota 2 якобы могут добавить в уроки физкультуры как фиджитал-дисциплину.
В целом парламентарий поддержал внедрение в школьную программу элементов киберспорта. Однако, по его мнению, видеоигры должны быть полностью российского производства.
"Нужно посылать поручения нашим крупнейшим разработчикам компьютерных игр, а таких много", – добавил он.
При этом в Минпросвещения России RT заявили, что ведомство не получало официального предложения о добавлении указанных видеоигр в школьную программу.
Ранее депутат ГД Антон Горелкин сказал, что сервис Steam играет важную роль в развитии видеоигр в России и его не будут блокировать. По его словам, ряд зарубежных онлайн-игр стал работать через отечественных паблишеров.
Он также призвал назначить федеральный орган исполнительной власти, который будет ответственен за развитие компьютерных игр в стране.
В Москве откроется кластер видеоигр и анимации