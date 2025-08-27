Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 21:45

События

В Москве представили новые видеоигры от российских разработчиков

В Москве представили новые видеоигры от российских разработчиков

Нейросеть Алиса объяснила, как правильно считать проценты

Собянин представил новый сервис "Технохантер" для стажировки в сфере инноваций

Эксперт рассказал, сколько стоят подарки в Telergam

Разработчики из Бауманского университета представили проекты на форуме "Москва 2030"

В России усилят контроль за использованием домашнего Wi-Fi

Видеонаблюдение станет обязательным при продаже сим-карт в России с 1 сентября

"Интервью": Александр Юдин – о применении ИИ в металлургии и банковском секторе

Россияне смогут запрещать себе доступ к опасному контенту в интернете

Нейросеть Алиса назвала 5 самых перспективных специальностей

Го, я создал: в пространстве "АКИ.лаб" прошло игровое тестирование новых видеоигр от российских разработчиков. Свои проекты представили участники четвертого сезона "Фабрики видеоигр".

"Фабрика видеоигр" – инициатива Агентства креативных индустрий Москвы, направленная на поддержку молодых студий. В рамках городского акселератора разработчики получают всестороннюю помощь – от формирования идеи до привлечения инвесторов.

За три предыдущих сезона работы "Фабрики видеоигр" команды представили 60 пилотных версий игр в жанрах RPG, хоррор, аркада, экшн, фэнтези и других. На развитие лучших проектов было выделено более 150 миллионов рублей. Семь участников акселератора уже выпустили свои игры на российских и зарубежных платформах.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева протестировала новинки игровой индустрии и пообщалась с их разработчиками.

Читайте также
технологиигородвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика