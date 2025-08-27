В Москве представили новые видеоигры от российских разработчиков

Го, я создал: в пространстве "АКИ.лаб" прошло игровое тестирование новых видеоигр от российских разработчиков. Свои проекты представили участники четвертого сезона "Фабрики видеоигр".

"Фабрика видеоигр" – инициатива Агентства креативных индустрий Москвы, направленная на поддержку молодых студий. В рамках городского акселератора разработчики получают всестороннюю помощь – от формирования идеи до привлечения инвесторов.

За три предыдущих сезона работы "Фабрики видеоигр" команды представили 60 пилотных версий игр в жанрах RPG, хоррор, аркада, экшн, фэнтези и других. На развитие лучших проектов было выделено более 150 миллионов рублей. Семь участников акселератора уже выпустили свои игры на российских и зарубежных платформах.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева протестировала новинки игровой индустрии и пообщалась с их разработчиками.



