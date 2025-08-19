В Москве стартовал прием заявок на онлайн-курс для представителей креативных индустрий

Фото: 123RF/profstoki

Открылся прием заявок на онлайн-курс "Интеллектуальная собственность для креативных индустрий". Зарегистрироваться на него можно на цифровой платформе Московского инновационного кластера i.moscow, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Программа ориентирована на предпринимателей, художников, разработчиков видеоигр и специалистов других творческих направлений. С ее помощью участники рынка научатся регистрировать собственные уникальные продукты и идеи и эффективно управлять ими", – отметила она.

Обучение состоит из теоретического и практического блоков. В первый входят видеолекции по основам авторского права, получению патента и способам коммерциализации проектов. Участникам предоставят шаблоны необходимых договоров и документов.

Второй блок предполагает применение полученных знаний на практике. Для этого будет сформирована индивидуальная стратегия, а эксперты разработают для слушателей рекомендации. Отдельное внимание будет уделено типовым ошибкам при оформлении прав, взаимодействии с сотрудниками, подрядчиками и фрилансерами.

Спикерами станут профильные специалисты ведомств Москвы и юристы. Обучение продлится около 16 академических часов, а доступ к материалам откроется 1 сентября.

По итогам обучения участникам, успешно прошедшим итоговое тестирование, выдадут сертификат фонда "Московский инновационный кластер".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году на Москву пришлось 64% экспорта креативных индустрий России. Столица помогает продвигать бренды и делать их более узнаваемыми за границей.

Поддержку выхода на международные рынки оказывает Московский экспортный центр. В прошлом году экспорт креативных индустрий в рамках программы МЭЦ увеличился в 15 раз и составил 1,2 миллиарда рублей.

