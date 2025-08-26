Умный домофон и робота-собаку представили на форуме "Москва 2030"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Умный домофон и робота-собаку представили в павильоне "Цифровые технологии Москвы" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030", передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент информационных технологий.

В парке искусств "Музеон" городские вузы продемонстрировали программы обучения по IT-направлениям, а также несколько изобретений, арт-инсталляций и других экспонатов, созданных студентами. Помимо этого, они подготовили познавательную программу, в том числе мастер-классы.

В Москве каждый год реализуются свыше 300 цифровых проектов во всех отраслях жизни. Экспозиция "Цифровые технологии Москвы" знакомит посетителей с направлениями работы в IT и предлагает каждому попробовать свои силы в различных проектах – от разработки и программирования до гейм-дизайна и обучения нейросетей.

В частности, интерактивное путешествие "Путь ИТ-героя" может стать первым шагом на личном пути к карьере в этой сфере, отметила начальник отдела выставочной деятельности департамента информационных технологий Анастасия Шарова.

В HR-зоне школьники и абитуриенты узнают про IT-направления в вузах и возможности, доступные студентам. Кроме того, учащиеся и выпускники университетов каждую неделю проводят практикумы и мастер-классы, на которых делятся опытом и рассказывают о работе с новыми технологиями, добавила Шарова.

В павильоне представили разработки и инсталляции студентов. В частности, выпускники МГТУ имени Н. Э. Баумана вместе с образовательным учреждением разработали умный домофон, с помощью которого можно даже сыграть в игру "Марио". Устройство объединяет и контролирует работу домофона, камер, постаматов, дверей, шлагбаума и других систем жилого дома.

Такие приборы с 2022 года бесплатно устанавливаются в подъездах и дают возможность жильцам переводить видеозвонок на смартфон, удаленно открывать двери и создавать временные коды для входа.

В свою очередь, студенты МИРЭА показали робота-собаку, который может выполнять голосовые команды и отвечать на вопросы. Для поддержания работоспособности установили умный аккумулятор, который сохраняет устройство от перезаряда и защищает от короткого замыкания.

Помимо этого, на выставке гости могут увидеть космический аппарат и гоночных роботов от студентов МТУСИ. Аппарат МКА "МТУСИ 1" – спутник, разработанный учеными и учащимися. На его борту установили детектор галактических космических лучей, приборы мониторинга воздушного движения, аппаратуру сервисов чрезвычайной связи.

Гоночные болиды разработали для участия в международном чемпионате по боям роботов. Их оснастили системой управления, микродвигателями и прочной конструкцией.

Также студенты НИУ ВШЭ создали первый российский автономный летающий робот "Белка", который предназначен для выполнения рутинных задач в условиях невесомости на Международной космической станции (МКС). Для перемещения "Белки" разработана интеллектуальная система навигации, которая объединяет нейросети, лидары и камеры. Вместо двигателей робот использует сжатый воздух.

Еще один экспонат – медицинское устройство Ance. С помощью ультрафиолетового излучения он обеззараживает кровь от вирусов и бактерий, тем самым снижая риск инфицирования при трансфузии и терапии крови.

Также Школа дизайна НИУ ВШЭ создала цифровую платформу Mediiia, которая поможет собрать цифровое портфолио или онлайн-выставку, запустить конкурс или обучающий курс. На базе Mediiia уже работают десятки проектов в сфере дизайна, искусства и образования.

Студенты РГХПУ имени С. Г. Строганова сделали для выставки два арт-объекта из устаревшей и списанной техники. Инсталляция "Шлем героя" передает дух инноваций и смелости в эпоху цифровой трансформации. Арт-объект "Дракон" же воплощает страхи человека и сомнения. Как и в путешествии "Путь ИТ-героя", их нужно побороть, чтобы стать победителем.

Ознакомиться со студенческими разработками можно со вторника по четверг с 13:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье – с 12:00 до 22:00.

Маршрут по павильону "Цифровые технологии Москвы" выстроен так, что посетители могут плавно погрузиться в атмосферу приключений и почувствовать себя персонажами компьютерной игры. На сцене площадки также проходят мастер-классы и лекции.

В ходе форума "Территория будущего. Москва 2030" гости смогут узнать о перспективах развития столичной особой экономической зоны (ОЭЗ). Например, на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис "Москва" к 2030 году построят в три раза больше промышленной инфраструктуры. Макет проекта уже доступен на форуме.