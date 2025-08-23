Гости форума "Территория будущего. Москва 2030" узнали о культурном наследии столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

История Москвы — это постоянное чередование утрат и чудесных возвращений, рассказал на лекции москвовед Виталий Калашников на территории технологического прогресса "Облачные города".

"И мы живем в момент, когда новые открытия совершаются буквально на наших глазах", — отметил Калашников.

Например, в 2010-х в ходе реставрации Кремля под слоем штукатурки обнаружились иконы на Спасской и Никольской башнях, которые считались утраченными почти 100 лет.

Кроме того, в храме Екатерины Великомученицы под слоями побелки нашли росписи Дмитрия Левицкого, они также считались утраченными. Во дворе Шереметевского странноприимного дома в виде реконструкций удалось вернуть скульптуры евангелистов.

"Очень жду окончания реставрации в парке Кузьминки – дворцового комплекса и уникального тройного грота. Надеюсь, к 2030 году все приведут в порядок и откроют для свободного доступа. Тогда мы сможем гулять там, смотреть, изучать и читать об этих шедеврах искусства", – поделился Калашников.

В ходе лекции москвовед также затронул тему искусственного интеллекта (ИИ). Он отметил, что ИИ "впечатляет", однако выразил обеспокоенность тем, что молодые люди начнут воспринимать чат-ботов как "лучших друзей" и перестанут ценить живое общение.

"Ведь с ИИ тебя никогда не осудят и всегда поддержат, а настоящие ошибки – это именно то, на чем мы учимся. ИИ будет отличным помощником, но настоящие человеческие связи и опыт ошибок никто не заменит", – заключил Калашников.

Форум "Облачные города" проходит в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Лекторы и гости обсуждают разные сферы развития и новые технологии для мегаполиса, будущее столицы

Ранее руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что на форуме "Территория будущего. Москва 2030" гости смогут узнать о перспективах развития столичной особой экономической зоны (ОЭЗ).

Например, можно увидеть макет площадки "Печатники" ОЭЗ "Технополис "Москва". К 2030 году будет построено в три раза больше промышленной инфраструктуры. Через пять лет площадь производственных и общественно-деловых пространств для высокотехнологичных предприятий превысит 1,5 миллиона квадратных метров, а работу смогут найти около 25 тысяч человек.

