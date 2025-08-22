Всемирно известный музыкант Willy William выступит на "Портале 2030–2050"

Фото: legion-media.com/Marco Piraccini/Mondadori Portfolio via ZUMA Press

Всемирно известный музыкант Willy William выступит на территории электронной музыки "Портал 2030–2050" на площадке "Москино" 13 сентября. Мероприятие пройдет в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на организаторов.

Пятикратный лауреат Billboard Latin Music Awards и четырехратный номинант Latin Grammy исполнит сеты со своими лучшими треками, куда входят бэнгеры Trompeta, Life Is Life (C’est la vie), Cuentale и другие.



Также в этот день зрители смогут увидеть на сцене диджея из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Bliss. Он сотрудничал с Drake, Beyonce, Swedish House Mafia, 50 Cent, Martin Garrix и другими знаменитостями.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за две недели на форуме "Территория будущего. Москва 2030" побывали более 2,5 миллиона человек. Обширная программа форума позволяет молодым гостям узнавать больше о возможностях города в различных сферах жизни, а также о карьере в Москве, востребованных профессиональных навыках.

Более того, интерактивные пространства помогают столице получить обратную связь от посетителей, которая в дальнейшем используется в Стратегии развития города.