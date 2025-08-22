На форуме "Москва 2030" расскажут о развитии особой экономической зоны столицы

Фото: moscow2030.mos.ru

На форуме "Территория будущего. Москва 2030" гости смогут узнать о перспективах развития столичной особой экономической зоны (ОЭЗ), рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Например, на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис "Москва" к 2030 году построят в три раза больше промышленной инфраструктуры, соответствующий макет можно увидеть на форуме.

"Сегодня здесь работает более 130 высокотехнологичных компаний, которые при поддержке города создают импортозамещающую продукцию в таких сферах, как фармацевтика, электромобилестроение, медицинское оборудование и новые материалы", – подчеркнул Гарбузов.

Через пять лет площадь производственных и общественно-деловых пространств для высокотехнологичных предприятий превысит 1,5 миллиона квадратных метров, а работу смогут найти около 25 тысяч человек.

На выставке "Та самая Москва" можно в том числе ознакомиться с продукцией, которая выпускается предприятиями ОЭЗ. Планируется, что к 2030 году "Технополис "Москва" станет одним из крупнейших технологичных центров в Европе, будет создано свыше 90 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Ранее стало известно, что в рамках форума 23 августа пройдет молодежный фестиваль "Ночь карьеры". Площадкой для мероприятия был выбран инновационный кластер "Ломоносов".

С 19:00 до 01:00 гости смогут пообщаться с сотрудниками правительства Москвы в неформальной обстановке. Они узнают, насколько близки им энергия и ценности команды, и решат, хотят ли стать ее частью.

В программе три направления, которые помогут каждому найти что-то интересное для себя: карьерное, образовательное и атмосферное.

