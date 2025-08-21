Молодежный фестиваль "Ночь карьеры" пройдет в рамках форума "Москва 2030"

Фото: управление кадровых сервисов правительства Москвы

Молодежный фестиваль "Ночь карьеры" пройдет в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" 23 августа, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Площадкой для мероприятия был выбран инновационный кластер "Ломоносов". С 19:00 до 01:00 гости смогут пообщаться с сотрудниками правительства Москвы в неформальной обстановке. Они узнают, насколько близки им энергия и ценности команды, и решат, хотят ли стать ее частью.

Программа включает три направления: карьерное, образовательное и атмосферное. Это позволит каждому найти что-то интересное для себя.

"Фестиваль "Ночь карьеры" – это возможность для молодых и перспективных специалистов сделать первый шаг навстречу карьере в команде Москвы", – рассказала директор по развитию и работе с клиентами управления кадровых сервисов правительства Москвы Ксения Александрова.

В рамках знакомства с сотрудниками участники услышат их личные истории, а также пройдут экспресс-отбор на практику и стажировку в правительстве Москвы, добавила она.

Гостям расскажут о работе сотрудников и руководителей различных столичных ведомств и организаций, а также о реализуемых в настоящее время проектах.

Например, в рамках открытого диалога "Кто делает Москву модной, удобной и современной?" автор и разработчик экскурсионных маршрутов кинопарка "Москино" Елизавета Блинова расскажет о создании уникальной платформы для знакомства с кинематографом. Вместе с руководителем направления искусственного интеллекта ГБУ "Мосстройинформ" Еленой Романовой участники обсудят влияние искусственного интеллекта на строительную отрасль и его роль в развитии городской инфраструктуры.

Также ожидается выступление руководителя проектного офиса стратегии и инноваций департамента природопользования и охраны окружающей среды Кирилла Бодрова, начальника управления развития государственных услуг департамента информационных технологий Алины Желновой и машиниста электропоезда первого класса квалификации электродепо "Фили" Московского метрополитена Медины Тракич.

Открытый диалог "Работа со смыслом" объединит спикеров с разными карьерными путями, одни из которых начинали работу в столичных командах, а другие пришли в правительство Москвы из бизнеса. В ходе дискуссии они обсудят, как знания и опыт, накопленные в коммерции, могут быть успешно интегрированы в государственный сектор, и наоборот.

В частности, заместитель начальника отдела экономического анализа Борис Коган представит свежий взгляд на развитие столицы через призму экономики и масштабных городских проектов. Директор по развитию и работе с клиентами управления кадровых сервисов правительства Москвы Ксения Александрова поделится, какие бизнес-навыки способствуют укреплению бренда работодателя городской команды, заместитель начальника госинспекции по недвижимости Николай Алилуев расскажет о нюансах управления ИТ-подразделениями в сложных государственных структурах.

Вместе с тем на быстрых встречах с сотрудниками гости получат ценные советы, обсудят карьерные вопросы и развеют мифы и заблуждения о работе в команде Москвы. Мероприятия пройдут в уникальном формате "нетворкинг в тапочках", где общение будет организовано в уютной зоне, в которой участники смогут расслабиться, забыть о формальностях и полностью сосредоточиться на живом общении с профессионалами.

Например, руководитель проектов главного контрольного управления Сергей Сысоев в своем выступлении представит современные подходы в работе, включая автоматизацию процессов в жилищно-коммунальной сфере и функционирование госучреждений мегаполиса, а директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 49" Виктор Михайлов даст ценные рекомендации для руководителей, в том числе советы по трансформации системы без потери команды, налаживанию обратной связи и поддержанию мотивации сотрудников.

В то же время начальник управления коммуникаций департамента природопользования и охраны окружающей среды Ксения Мещерякова раскроет принцип работы коммуникационных стратегий, затронув экологическое просвещение, а администратор проектов департамента информационных технологий Анастасия Горюшкина объяснит, как стажировка помогает карьерному росту в городских командах.

Тем временем на сессии "Одна история" руководители организаций правительства Москвы поделятся своими карьерными историями и расскажут о значении, которое они придают своей работе ежедневно. В числе спикеров значатся заместитель генерального директора фонда "Московский инновационный кластер" Сергей Костин и заместитель председателя комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов.

Кроме того, посетители смогут попробовать себя в различных городских профессиях с помощью VR-тренажеров, таких как директор школы или администратор парковочного пространства. Также с помощью искусственного интеллекта они узнают о профессиях будущего и пройдут нейротестирование.

Помимо этого, эксперты сервиса hh.ru организуют серию мастер-классов по составлению резюме и карьерному росту. На встрече с руководителем молодежного направления сервиса Ириной Святицкой участники усвоят эффективные методы презентации своего опыта и привлечения внимания работодателей.

Программа фестиваля также предполагает "прожарку резюме" от старшего бренд-менеджера сервиса по поиску работы и подбору персонала Тимура Усманова и интерактивную викторину "Инвестиционная солянка" с участием заместителя начальника отдела по финансовой грамотности центра финансовой грамотности Алексея Давыдова. Все гости смогут принять участие в карьерном бинго и выиграть брендированные призы.

Вместе с тем погрузиться в атмосферу столичного мегаполиса и узнать больше о городских проектах можно будет на квесте "В ритме города". Посетители смогут зарядиться энергией на спортивных мероприятиях, организованных представителями московского спорта, и вдохновиться на интерактивной выставке о молодых и талантливых руководителях правительства Москвы.

Вечер украсит выступление известного видеоблогера и телеведущего Яна Топлеса, который поделится своими мыслями о четырех правилах идеального города, следуя которым Москва стала одним из лучших городов мира. Более того, на протяжении всего вечера в лаунж-зоне гости смогут насладиться музыкальным диджей-сетом, а завершит мероприятие выступление группы "Градусы".

Вход свободный, однако для участия в ряде мероприятий необходима предварительная регистрация.

Ранее в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" открылась экспозиция, на которой представили современное оборудование для обучения медработников и освоения навыков лечения. Ее можно посетить в Гостином Дворе.

Специалисты познакомят участников форума с передовыми медицинскими технологиями и помогут протестировать высокотехнологичные тренажеры и симуляторы. Здесь же можно будет отработать самые разные медицинские манипуляции – от оказания первой помощи пациенту до сложной диагностики.