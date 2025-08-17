Детям участников СВО доступно более 170 специальностей для стажировки – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детям участников спецоперации доступно свыше 170 специальностей для стажировки, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Проект "Стажировки" помогает подросткам получить первый профессиональный опыт. Запустили его семь лет назад для ребят 14–18 лет из многодетных и неполных семей, а также семей в трудной жизненной ситуации. В 2023-м к проекту присоединились дети участников специальной военной операции", – рассказал мэр.

По его словам, за три года стажировку прошли уже более 1,6 тысячи ребят, при этом в этом году – практически 800 человек, что на 60% больше, чем в 2024 году.



Юные горожане получали опыт в разных сферах – образовании, транспорте, информационных технологиях, промышленности и строительстве. Всего для них подготовили стажировки в более чем 180 организациях.



"Проект проходил в три потока. Ребята работали по договору 4 часа в день в течение четырех недель. Чтобы процесс адаптации на рабочем месте проходил максимально комфортно, подростку помогали куратор от службы занятости и наставник со стороны работодателя", – рассказал глава города.



Он отметил, что ребята, прошедшие стажировку, не только смогли с пользой провести летние каникулы, но и получить свой первый заработок.

Между тем в Центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" стало доступно более 3 тысяч оплачиваемых стажировок для молодых жителей Москвы и соискателей без опыта работы. В этом году их число было увеличено на 50%, отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вакансии доступны как в ИТ и промышленности, так и других важных сферах. Благодаря этому горожане смогут узнать, как проходит работа той или иной компании, получить практические навыки, погрузиться в корпоративную культуру и заработать первые деньги.