Спрос на переобучение в московском центре "Профессии будущего" вырос в 2 раза. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в городе укрепляется тренд на переобучение. Программы центра становятся все популярнее среди взрослых москвичей. Люди могут быстро изменить сферу деятельности, получить новую специальность и найти работу в перспективных отраслях.

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