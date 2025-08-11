Восемь мест, рядом с которыми нельзя ставить Wi-Fi-роутер

Практически ни одна квартира не обходится без собственного Wi-Fi. Однако не все задумываются, рядом с какими предметами нельзя держать роутер. При этом неправильное расположение устройства может значительно снизить его эффективность и ухудшить качество сигнала. Где в доме нельзя размещать Wi-Fi-роутер, расскажет Москва 24.

Другие роутеры

Жителям многоквартирных домов, где едва ли не у каждого установлен собственный Wi-Fi, следует выбирать место для своего устройства с особой осторожностью. Соседство с другими роутерами может стать причиной проблем с соединением, рассказало издание "Новый очаг". Стоит найти место, максимально удаленное от других источников Wi-Fi.

Зеркала

Предметы интерьера тоже могут препятствовать качественному интернет-соединению. Например, на него способны негативно повлиять зеркала, снизив уровень сигнала на 50%, предостерегает издание. Это происходит из-за того, что предмет может отражать сигнал, изменяя его направление.

Bluetooth-устройства

Многие сотрудники, трудящиеся из дома, предпочитают располагать роутер как можно ближе к своему рабочему пространству. Например, к столу, на котором установлены компьютер и Bluetooth-устройства: беспроводная клавиатура и мышь. Однако такое местоположение может привести к ухудшению сигнала Wi-Fi, предупредило издание Hi-Tech Mail. Причиной появления помех в таком случае становится сам Bluetooth: такие устройства, размещенные в непосредственной близости к роутеру, создают наложение двух волн друг на друга, что негативно влияет на скорость Wi-Fi-соединения.

Кроме того, в число источников помех для Wi-Fi входят современные беспроводные динамики и гарнитуры, работающие на частотах 2,4 или 5 ГГц.

Микроволновые печи и радионяни

Микроволновая печь работает на одной частоте с роутером – 2,4 Ггц, поэтому оказывает наиболее сильное воздействие на работу Wi-Fi, передает издание. При этом на данный момент нет ни одной защиты, способной обезопасить интернет-устройство от мощного излучения магнетрона микроволновки. Из-за этого электромагнитного шума сигнал Wi-Fi может быть существенно нарушен и даже полностью перекрыт.

Чуть менее сильное, но все же ощутимое воздействие на домашнюю сеть оказывают радионяни, которые также могут частично или полностью перекрывать сигнал от роутера.

Холодильники

Холодильники пополняют число бытовых приборов, рядом с которыми нельзя устанавливать роутер. Причиной этому является то, что оборудование создает электромагнитное излучение, которое способно вызывать помехи в работе сети Wi-Fi, находящейся поблизости, отмечает Hi-Tech Mail.

Карты с магнитной полосой

Любые карты, у которых есть магнитная полоса, не стоит оставлять рядом с Wi-Fi-роутером на долгое время, подчеркивает издание. Несмотря на их безопасность непосредственно для устройства, они сами могут перестать работать. Причина в том, что полосы на картах отличаются уровнем коэрцитивности – силой магнитного поля, благодаря которой происходит изменение закодированных в них данных.

Особенно сильно воздействию волн подвержены карты с низкой коэрцитивностью, в число которых входят проездные и бонусные карты магазинов, а также гостиничные ключи. Все перечисленные предметы могут сломаться даже после непродолжительного нахождения вблизи источника Сети.

Аквариумы

Стать причиной нестабильной работы домашнего интернета могут даже аквариумы, предупредило издание Peopletalk. Вода в этом предмете интерьера содержит большое количество растворенной соли и других примесей, способных поглощать и преломлять волны Wi-Fi, тем самым ухудшая сигнал.

Кроме того, соседство аквариума с роутером небезопасно и для самого жилища. Влага может попасть на источник домашнего интернета и привести к короткому замыканию, которое может спровоцировать возгорание.

