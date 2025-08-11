Форма поиска по сайту

11 августа, 15:18

Технологии
Восемь мест, рядом с которыми нельзя ставить Wi-Fi-роутер

Опасное соседство: рядом с чем нельзя размещать Wi-Fi-роутер

Практически ни одна квартира не обходится без собственного Wi-Fi. Однако не все задумываются, рядом с какими предметами нельзя держать роутер. При этом неправильное расположение устройства может значительно снизить его эффективность и ухудшить качество сигнала. Где в доме нельзя размещать Wi-Fi-роутер, расскажет Москва 24.

Другие роутеры

Фото: 123RF/serezniy

Жителям многоквартирных домов, где едва ли не у каждого установлен собственный Wi-Fi, следует выбирать место для своего устройства с особой осторожностью. Соседство с другими роутерами может стать причиной проблем с соединением, рассказало издание "Новый очаг". Стоит найти место, максимально удаленное от других источников Wi-Fi.

Зеркала

Предметы интерьера тоже могут препятствовать качественному интернет-соединению. Например, на него способны негативно повлиять зеркала, снизив уровень сигнала на 50%, предостерегает издание. Это происходит из-за того, что предмет может отражать сигнал, изменяя его направление.

Bluetooth-устройства

Фото: 123RF/fabiobalbi

Многие сотрудники, трудящиеся из дома, предпочитают располагать роутер как можно ближе к своему рабочему пространству. Например, к столу, на котором установлены компьютер и Bluetooth-устройства: беспроводная клавиатура и мышь. Однако такое местоположение может привести к ухудшению сигнала Wi-Fi, предупредило издание Hi-Tech Mail. Причиной появления помех в таком случае становится сам Bluetooth: такие устройства, размещенные в непосредственной близости к роутеру, создают наложение двух волн друг на друга, что негативно влияет на скорость Wi-Fi-соединения.

Кроме того, в число источников помех для Wi-Fi входят современные беспроводные динамики и гарнитуры, работающие на частотах 2,4 или 5 ГГц.

Микроволновые печи и радионяни

Микроволновая печь работает на одной частоте с роутером – 2,4 Ггц, поэтому оказывает наиболее сильное воздействие на работу Wi-Fi, передает издание. При этом на данный момент нет ни одной защиты, способной обезопасить интернет-устройство от мощного излучения магнетрона микроволновки. Из-за этого электромагнитного шума сигнал Wi-Fi может быть существенно нарушен и даже полностью перекрыт.

Чуть менее сильное, но все же ощутимое воздействие на домашнюю сеть оказывают радионяни, которые также могут частично или полностью перекрывать сигнал от роутера.

Холодильники

Фото: 123RF/alfazetchronicles

Холодильники пополняют число бытовых приборов, рядом с которыми нельзя устанавливать роутер. Причиной этому является то, что оборудование создает электромагнитное излучение, которое способно вызывать помехи в работе сети Wi-Fi, находящейся поблизости, отмечает Hi-Tech Mail.

Карты с магнитной полосой

Любые карты, у которых есть магнитная полоса, не стоит оставлять рядом с Wi-Fi-роутером на долгое время, подчеркивает издание. Несмотря на их безопасность непосредственно для устройства, они сами могут перестать работать. Причина в том, что полосы на картах отличаются уровнем коэрцитивности – силой магнитного поля, благодаря которой происходит изменение закодированных в них данных.

Особенно сильно воздействию волн подвержены карты с низкой коэрцитивностью, в число которых входят проездные и бонусные карты магазинов, а также гостиничные ключи. Все перечисленные предметы могут сломаться даже после непродолжительного нахождения вблизи источника Сети.

Аквариумы

Стать причиной нестабильной работы домашнего интернета могут даже аквариумы, предупредило издание Peopletalk. Вода в этом предмете интерьера содержит большое количество растворенной соли и других примесей, способных поглощать и преломлять волны Wi-Fi, тем самым ухудшая сигнал.

Кроме того, соседство аквариума с роутером небезопасно и для самого жилища. Влага может попасть на источник домашнего интернета и привести к короткому замыканию, которое может спровоцировать возгорание.

Главное

