Москвичей призвали использовать наземный транспорт у станции метро "Бауманская"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы призвали использовать по утрам наземный транспорт в районе станции метро "Бауманская". Об этом рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.

Представители подземки объяснили, что на станции с 23 октября 2025 года проводится плановый ремонт эскалатора, который необходим для безопасных и комфортных поездок. В связи с этим вводятся ограничения на вход в метро.

Именно по этой причине пассажиров попросили по возможности пересесть на наземный транспорт или смещать время поездки с часа пик. При этом дату снятия ограничений представители столичного метрополитена не озвучили.

Посмотреть информацию о плановых работах в метро можно на сайте или в приложении "Метро Москвы".

Ранее стало известно, что эскалатор, обслуживающий выходы № 2–5 на станции "Марьина Роща", планируют закрыть на ремонт. Работы будут проводиться с 14 января по 15 апреля 2026 года. Жителей и гостей столицы попросили уточнять акутальную информацию о работе метро.

