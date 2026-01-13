Иностранцы смогут сообщать о желании переехать в РФ через "Госуслуги"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Возможность для иностранцев самостоятельно заявить через портал "Госуслуги", что они представляют интерес для России, должна появиться летом 2027 года. С распоряжением правительства РФ ознакомился ТАСС.

Минцифры, МВД и Агентству стратегических инициатив (АСИ) поручено создать техническую возможность для подачи иностранцами соответствующего ходатайства с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В документе отмечается, что данная функция должна быть реализована не позднее июля 2027 года. Кабмин ожидает от ведомств отчета о проделанной работе.

Ранее Владимир Путин заявлял, что тему мигрантов в России нужно сделать такой, чтобы она не вызывала раздражения у россиян. При этом, по его словам, должно быть так, чтобы иностранцы могли пользоваться в России социальными гарантиями.