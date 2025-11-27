Форма поиска по сайту

27 ноября, 21:55

Политика

Путин призвал сделать тему мигрантов нераздражающей для россиян

Фото: kremlin.ru

Тему мигрантов необходимо сделать такой, чтобы она не вызывала раздражения у россиян, а приезжающие в страну были готовы к жизни здесь. Об этом заявил Владимир Путин в беседе с главным редактором Номад ТВ Натальей Кролевич.

"Есть вопросы к гуманитарным свойствам в другой области, они хорошо известны, это миграционные вещи. Здесь нужно так, чтобы и у наших граждан все было в порядке, у граждан Российской Федерации, чтобы не вызывало раздражение все, что происходит вокруг этой темы", – подчеркнул он.

При этом, по словам российского лидера, должно быть так, чтобы иностранцы могли пользоваться в России социальными гарантиями.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий освободить детей иностранцев, для которых русский язык является родным, от тестирования на его знание при поступлении в школу.

По мнению авторов инициативы, проверка знаний детей мигрантов и лиц без гражданства, которые всю жизнь говорят на русском языке и культурно близки к РФ, не имеет смысла.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала регионы создать программы обучения языку для детей мигрантов. Она подчеркнула важность социальной адаптации и интеграции мигрантов, включая их детей, в российское общество.

