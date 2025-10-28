В ГД внесен проект об освобождении детей мигрантов от теста по русскому языку

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий освободить детей иностранцев, для которых русский язык является родным, от тестирования на его знание при поступлении в школу. Соответствующий проект опубликован в думской электронной базе.

Авторами инициативы стали депутаты от КПРФ Сергей Обухов, Михаил Матвеев и Олег Михайлов. По их мнению, обязательное тестирование по русскому языку для детей мигрантов и лиц без гражданства, которые всю жизнь говорят на русском языке и культурно близки к РФ, не имеет смысла.

В пояснительной записке подчеркивается, что порядок освобождения от тестирования будет определять Минпросвещения России.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил о недопустимости ситуации, при которой дети мигрантов не смогут посещать школы. По его мнению, необходимо разработать механизмы их обучения русскому языку либо в стране происхождения, либо в исключительных случаях – в России.

Также Фадеев подчеркивал, что в СПЧ уже ведется активная работа над тем, чтобы все дети имели возможность получить образование.