Глава СПЧ Фадеев заявил о недопустимости невозможности детей мигрантов посещать школы

Фото: 123RF/samurkas

Недопустимо, чтобы сотни тысяч детей мигрантов были лишены школьного образования. Об этом на круглом столе "Совершенствование миграционной политики в контексте построения единого рынка труда СНГ" заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Есть проблемы детей. Точной цифры нет, но несколько сотен тысяч детей-мигрантов в РФ не учатся. Это недопустимая ситуация. И Конституция РФ, и Конституция Узбекистана жестко предполагают, что все дети должны учиться. Это великое завоевание цивилизации. Отвечают за получение образования детьми их родители", – сказал Фадеев.

Он считает, что нужно разработать механизмы обучения детей мигрантов русскому языку либо в стране происхождения, либо в исключительных случаях – уже в России. Также Фадеев отметил, что в СПЧ уже ведется активная работа над тем, чтобы все ребята получили образование.

По итогам конференции планируется подготовить меморандум для передачи в органы власти, чтобы принять конкретные управленческие меры.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что свыше 87% детей иностранных граждан не смогут поступить в российские школы. Для зачисления ребята обязаны продемонстрировать достаточный уровень владения русским языком. В случае неудовлетворительного результата тестирования отказ в поступлении в общеобразовательные организации является обоснованным.

Из 5 940 участников с тестированием успешно справились только 2 964, что составляет 50% от всех прошедших тест, или 12,6% от общего числа детей, подавших документы на обучение в российских школах.