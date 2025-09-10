Почти 90% детей мигрантов не допустят в российские школы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 87% детей иностранных граждан не смогут поступить в российские школы. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В настоящее время ведомство продолжает мониторинг результатов обязательного тестирования на знание русского языка для несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на обучение в российских школах, которое было введено с 1 апреля.

Для обеспечения качественного образования дети мигрантов обязаны продемонстрировать достаточный уровень владения русским языком. В случае неудовлетворительного результата тестирования отказ в зачислении в общеобразовательные организации является обоснованным.

Всего за период с апреля по август документы в школы подали 23 616 детей с иностранным гражданством, уточнили в Рособрнадзоре. Из них полный комплект документов был собран только на 8 223 ребенка, которые прошли тестирование.

Еще из 5 940 участников тестирования успешно справились с ним только 2 964, что составляет 50% от всех прошедших тест, или 12,6% от общего числа детей, подавших документы на обучение в российских школах.

Как уточнили в ведомстве, тесты для оценки знаний разработаны с учетом уровня подготовки учащихся в каждом классе общеобразовательной школы, начиная с 1-го и заканчивая 11-м. Для поступления в 1-й требуется проверка навыков устной речи, включая говорение, слушание и понимание. Также оцениваются лексико-грамматические знания. Причем тестирование для первоклассников проводится исключительно в устной форме.

С 2-го класса к диагностическим заданиям добавляются тесты на проверку навыков чтения и письма. В этом случае проверка проводится как в устной, так и в письменной форме. Все предложенные задания направлены на оценку способности иностранных граждан осваивать учебный материал на русском языке в соответствии с образовательными программами, предусмотренными для конкретного класса.

Для поступления ребенка в российскую школу родители также должны подготовить несколько документов, среди которых копии бумаг, подтверждающих родство или законное представление интересов ребенка. Также необходимы документы, подтверждающие законное пребывание ребенка и его законных представителей в России.

Кроме того, требуется предоставление медицинского заключения об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, опасных для окружающих, и копии документов законных представителей. При отсутствии каких-либо документов из перечня образовательное учреждение вернет заявление без рассмотрения.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести платное обучение в российских школах для детей иностранцев. По словам авторов инициативы, из-за увеличения числа детей мигрантов в учреждениях не хватает мест.

Например, в 2025 году не хватило 900 тысяч мест. Особенно сильно дефицит ощущается в новых и активно застраиваемых районах. Из-за этого на учителей увеличивается нагрузка, они вынуждены работать в 1,5–2 раза больше нормы, что означает необходимость повышения зарплаты.