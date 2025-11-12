Москалькова призвала регионы создать программы обучения языку для детей мигрантов

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Регионам необходимо создать свои программы для обучения русскому языку детей из семей мигрантов до поступления в школу или ввести обязательное обучение в подготовительных классах. С таким предложением выступила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает пресс-служба омбудсмена.

На заседании секции по вопросам международного сотрудничества и защиты прав мигрантов экспертного совета при уполномоченном, Москалькова подчеркнула важность социальной адаптации и интеграции мигрантов, включая их детей, в российское общество.

В свою очередь, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод привел статистику результатов тестирования мигрантов на знание русского языка, согласно которой с апреля по август текущего года проверку прошли около 6 тысяч человек, из которых лишь 12% успешно справились с заданиями.

Комментируя показатели, Брод заявил о необходимости предоставления детям возможности дополнительной подготовки к тестированию.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий освободить детей иностранцев, для которых русский язык является родным, от тестирования на его знание при поступлении в школу.

По мнению авторов инициативы, проверка знаний детей мигрантов и лиц без гражданства, которые всю жизнь говорят на русском языке и культурно близки к РФ, не имеет смысла. Предполагается, что порядок освобождения будет определять Минпросвещения России.