В ОП РФ предложили разделить тесты по русскому языку для детей мигрантов и беженцев

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Требования для тестирования на знание русского языка детей-мигрантов и детей-беженцев необходимо сделать разными. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по добровольчеству и молодежной политике, председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.

"В рамках обязательного тестирования по русскому языку ребенок-мигрант и дети-беженцы имеют одинаковые требования к сдаче этого теста, но мы понимаем, что дети мигрантов приезжают в Россию с родителями запланированно, они готовятся к этой поездке, а дети-беженцы прибывают незапланированно", – приводит его слова ТАСС.

В связи с этим Савчук призвал сформировать дифференцированный подход для исключения проблем с ростом числа детей, не посещающих школы. Председатель комиссии ОП отметил, что, согласно концепции миграционной политики, доля не охваченных образованием иностранных детей должна снижаться.

Он подчеркнул, что в РКК открыты 2 учебных центра для детей мигрантов. Они располагаются в Москве и Санкт-Петербурге. Там проводят обучение по русскому языку как иностранному. Центры рассчитаны на 300 человек.

Савчук добавил, что там также учатся дети беженцев из таких стран, как Афганистан, Конго, Нигерия, Камерун, Кот-д’Ивуар и Палестина.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий освободить детей иностранцев, для которых русский язык является родным, от тестирования на его знание при поступлении в школу. По мнению авторов инициативы, проверка знаний детей мигрантов и лиц без гражданства, которые всю жизнь говорят на русском языке и культурно близки к РФ, не имеет смысла. Предполагается, что порядок освобождения будет определять Минпросвещения России.