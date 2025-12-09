Путин: дети русскоязычных соотечественников при переезде в РФ не должны сдавать экзамены

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Дети русскоязычных соотечественников при переезде в Россию из-за рубежа не должны сдавать никаких экзаменов, заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Они наши граждане уже, они же не мигранты – мы о мигрантах думаем, чтобы там все было хорошо (со знанием языка и традиций. – Прим. ред.), но это-то люди, которые связали свою жизнь и судьбу своих детей с Россией", – сказал Путин.

Он отметил, что таким детям нужно просто помочь в освоении отдельных предметов, если в этом есть необходимость.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об освобождении от тестирования по русскому языку детей, чьи родители являются участниками госпрограммы по переселению соотечественников, проживающих за границей. Кроме того, предполагалось освободить от сдачи экзамена детей граждан, прибывших из стран, где русский язык признан государственным.