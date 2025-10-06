Форма поиска по сайту

06 октября, 16:37

Политика

Некоторых детей могут освободить от теста по русскому языку в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесен законопроект об освобождении от тестирования по русскому языку детей, чьи родители являются участниками госпрограммы по переселению соотечественников, проживающих за границей. Документ размещен в думской электронной базе.

Автором инициативы стал депутат ГД Константин Затулин. Поправкой также предлагается освободить от тестирования детей граждан, прибывших из стран, где русский язык считается государственным.

Более того, новые правила планируется распространить на детей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также сотрудников международных организаций, чей статус подтвержден официальными документами, говорится в пояснительной записке.

Ранее в нижнюю палату парламента внесли проект закона, предусматривающий введение платного обучения в российских школах для детей иностранцев. Авторы инициативы указали, что из-за увеличения количества детей мигрантов в образовательных учреждениях не хватает мест. В частности, в этом году не хватило 900 тысяч мест.

Нейросеть Алиса проверила тест по русскому языку

