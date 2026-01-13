Функция проверки такси появилась на "Госуслугах"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Пользователи портала "Госуслуги" получили возможность проверить такси на законность. Об этом сообщает Минцифры России.

По данным ведомства, граждане могут отсканировать QR-код в салоне авто при помощи "Госкана" в приложении "Госуслуги". В этом случае все нужные данные добавятся автоматически.

В ином случае можно воспользоваться сервисом "Проверка легкового такси на законность" и ввести сведения вручную: государственный регистрационный знак и регион, где работает такси.

"Данные на "Госуслугах" отображаются из системы Минтранса "Такси". Там хранится информация о разрешениях на перевозки и о том, какие автомобили включены в реестр легковых такси. Она подтверждает легальность работы такси", – прокомментировали в пресс-службе Минцифры.

Эта функция позволит повысить безопасность на дороге и сократить количество незаконных перевозчиков. Если соответствующих сведений в реестре не будет либо в них окажется ошибка, то пользователь сможет сообщить об этом через обратную связь.

В прошлом году в Московской области вступил в силу закон о штрафах таксистам-нелегалам. Кроме прочего, за навязывание услуг такси вне специально отведенных для этого мест можно получить штраф от 5 до 50 тысяч рублей.

В итоге только за 2025 год возле столичных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский удалось предотвратить работу 350 нелегальных перевозчиков в таксомоторной сфере и выявить порядка 1 450 нарушений.

