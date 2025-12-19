Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 18:40

В мире

Кронпринцессе Норвегии Метте-Марит могут пересадить легкие

Фото: ТАСC/EPA/JONAS BEEN HENRIKSEN

Кронпринцессе Норвегии Метте-Марит может понадобиться трансплантация из-за хронического фиброза легких. Об этом говорится в пресс-релизе норвежского королевского дома.

"Мы делаем необходимые приготовления, чтобы это стало возможным, когда придет время", – сказал заведующий отделением и профессор пульмонологического факультета Риксхоспиталя в Осло Аре Мартин Хольм.

Болезнь была диагностирована у кронпринцессы в 2018 году. После был проведен ряд обследований, которые выявили серьезное ухудшение состояния здоровья.

При этом не утверждено время, когда Метте-Марит будет включена в список ожидания на пересадку легких.

Ранее король Великобритании Карл III в рамках благотворительной кампании решил публично рассказать о своей борьбе с раком простаты. Болезнь у монарха обнаружили в феврале 2024 года. На время лечения медики посоветовали ему отложить публичные мероприятия.

За последние месяцы, как утверждалось, состояние монарха ухудшилось. По данным журналистов, он с трудом передвигается с тростью по поместью в Норфолке.

Читайте также


за рубежом

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика