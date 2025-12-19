Кронпринцессе Норвегии Метте-Марит могут пересадить легкие

Фото: ТАСC/EPA/JONAS BEEN HENRIKSEN

Кронпринцессе Норвегии Метте-Марит может понадобиться трансплантация из-за хронического фиброза легких. Об этом говорится в пресс-релизе норвежского королевского дома.

"Мы делаем необходимые приготовления, чтобы это стало возможным, когда придет время", – сказал заведующий отделением и профессор пульмонологического факультета Риксхоспиталя в Осло Аре Мартин Хольм.

Болезнь была диагностирована у кронпринцессы в 2018 году. После был проведен ряд обследований, которые выявили серьезное ухудшение состояния здоровья.

При этом не утверждено время, когда Метте-Марит будет включена в список ожидания на пересадку легких.

Ранее король Великобритании Карл III в рамках благотворительной кампании решил публично рассказать о своей борьбе с раком простаты. Болезнь у монарха обнаружили в феврале 2024 года. На время лечения медики посоветовали ему отложить публичные мероприятия.

За последние месяцы, как утверждалось, состояние монарха ухудшилось. По данным журналистов, он с трудом передвигается с тростью по поместью в Норфолке.