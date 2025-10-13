В Букингемском дворце обеспокоены состоянием короля Карла III

Фото: ТАСС/АР/Suzanne Plunkett

Сотрудники Букингемского дворца переживают за состояние больного онкологией короля Великобритании Карла III из-за последних фотографий, на которых он выглядит значительно худее и бледнее, чем обычно. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Radar Online.

Источник поделился, что монарх на фотографиях выглядел так, будто борется с чем-то еще более серьезным. Хотя, согласно утверждениям официальных лиц дворца, он продолжает выполнять свои обязанности и чувствует себя хорошо.

В феврале 2024 года у Карла III выявили рак простаты. На время лечения врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия.

За последние месяцы состояние монарха сильно ухудшилось. По данным журналистов, он с трудом передвигается с тростью по поместью в Норфолке. Также утверждается, что король употребляет алкогольные напитки для снятия болезненных ощущений.

