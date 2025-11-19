Кейт Миддлтон впервые выступила с публичной речью после новостей о ремиссии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые выступила с публичной речью после сообщений о победе над раком. Что известно о состоянии королевской особы, читайте в материале Москвы 24.

Вернулась к своим обязанностям

Фото: legion-media.com/Avalon/Adrian Dennis

Кейт Миддлтон впервые после новостей о ремиссии выступила с публичной речью в рамках саммита Future Workforce Summit 18 ноября в Лондоне. Как сообщили СМИ, мероприятие каждый год объединяет наиболее влиятельных людей их разных сфер, чтобы привлечь средства для помощи детям.

Миддлтон появилась на публике в сером брючном костюме и белой блузке с жабо. Свое выступление она начала с теплого приветствия и слов благодарности в адрес своей команды за поддержку в трудный период.

Принцесса Уэльская подчеркнула важность работы Центра раннего детства, отметив, что любовь, которую получают дети в первые годы, составляет фундамент формирования личности, а также влияет на способность стремиться к успеху, будучи взрослыми.

"Любовь – самая первая и самая важная связь. Это не только первичный эмоциональный связующий элемент, но и невидимая нить, которая с помощью времени, внимания и нежности создает вокруг ребенка стабильную и гармоничную среду. Именно эта эмоциональная ткань формирует базу внутренних качеств, таких как устойчивость и чувство принадлежности", – заявила Миддлтон.

Супруга принца Уильяма назвала дом местом, где любовь и безопасность должны способствовать развитию ребенка. В своей речи она также призвала лидеров бизнеса уделить внимание созданию определенных условий, в которых повысится ценность заботы и любви. Кейт назвала эти составляющие залогом благополучного и счастливого общества.

"Каждый из вас взаимодействует со своей средой: домом, семьей, бизнесом, сообществом. Если бы все эти сферы основывались на уважении и нежности так же, как и на достижениях, мир стал бы лучше", – заключила Миддлтон.

Болезнь Кейт Миддлтон

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/_kate_middleton_royal

В январе 2024 года СМИ и поклонники британской королевской семьи заметили, что принцесса исчезла из публичного поля. Позже Кенсингтонский дворец объявил, что Кейт перенесла операцию на брюшной полости и что восстановление продлится до Пасхи, но подробностей не привел.

Отсутствие официальной информации породило слухи: в британских СМИ писали о разладе между супругами, неудачной операции и даже о якобы наступившей коме. Принц Уильям тоже воздерживался от комментариев.

В марте 2024 года Кейт Миддлтон опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором призналась, что у нее обнаружено онкологическое заболевание. По ее словам, это стало большим шоком и они с Уильямом пытаются решить проблему вместе ради семьи. Кейт заверила, что с ней все в порядке и с каждым днем она чувствует себя сильнее, а поддержка мужа очень помогает.

По рекомендациям врачей принцесса проходила курс химиотерапии, однако тип рака не разглашается. В СМИ появились предположения, что заболевание могло поразить органы ЖКТ.

После объявления о диагнозе принцесса в июне посетила церемонию Trooping the Colour – парад в честь дня рождения короля Великобритании. А в сентябре 2024 года Миддлтон сообщила о завершении курса химиотерапии и готовности вернуться к исполнению "некоторых общественных обязанностей".

В январе 2025-го супруга принца Уильяма рассказала, что достигла ремиссии после практически годовой борьбы с тяжелой болезнью. В этом году Кейт чаще появлялась на публике. При этом в июне издание Daily Mail сообщило, что течение заболевания принцессы было тяжелее, чем об этом писали СМИ. А в августе в прессе появились новости о новых проблемах со здоровьем королевской особы. Доктор Гейб Миркин в комментарии журналистам отметил, что при росте 175 сантиметров принцесса Уэльская весит всего около 40 килограммов. Пользователи Сети выразили обеспокоенность состоянием Кейт.