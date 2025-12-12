Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 19:06

В мире
Главная / Новости /

Daily Mail: Карл III записал обращение к нации о борьбе с раком

Карл III записал обращение к нации о борьбе с раком

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Король Великобритании Карл III в рамках благотворительной кампании решил публично рассказать о своей борьбе с раком. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что послание монарха было записано в рамках кампании Stand Up To Cancer 2025, которую организовали Cancer Research UK и Channel 4.

В материале сказано, что обращение Карла III носит "личный" характер. Он расскажет о том, как ему диагностировали онкологию и как он борется с данным заболеванием. Также король напомнит о важности скрининга рака для обнаружения его на ранней стадии.

Послание покажет Channel 4 в 20:00 по местному времени (23:00 по московскому времени. – Прим. ред.). Оно станет уникальным, так как обычно члены королевской семьи не делятся такой информацией с широкой публикой.

В феврале 2024 года у Карла III обнаружили рак простаты. На время лечения медики посоветовали ему отложить публичные мероприятия.

За последние месяцы состояние монарха ухудшилось. По данным журналистов, он с трудом передвигается с тростью по поместью в Норфолке. Также утверждалось, что король употребляет алкогольные напитки для снятия болезненных ощущений.

Читайте также


за рубежом

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика