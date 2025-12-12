Daily Mail: Карл III записал обращение к нации о борьбе с раком

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Король Великобритании Карл III в рамках благотворительной кампании решил публично рассказать о своей борьбе с раком. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что послание монарха было записано в рамках кампании Stand Up To Cancer 2025, которую организовали Cancer Research UK и Channel 4.

В материале сказано, что обращение Карла III носит "личный" характер. Он расскажет о том, как ему диагностировали онкологию и как он борется с данным заболеванием. Также король напомнит о важности скрининга рака для обнаружения его на ранней стадии.

Послание покажет Channel 4 в 20:00 по местному времени (23:00 по московскому времени. – Прим. ред.). Оно станет уникальным, так как обычно члены королевской семьи не делятся такой информацией с широкой публикой.

В феврале 2024 года у Карла III обнаружили рак простаты. На время лечения медики посоветовали ему отложить публичные мероприятия.

За последние месяцы состояние монарха ухудшилось. По данным журналистов, он с трудом передвигается с тростью по поместью в Норфолке. Также утверждалось, что король употребляет алкогольные напитки для снятия болезненных ощущений.

