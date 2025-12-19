Фото: ТАСС/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выдала нейтральный статус еще троим российским горнолыжникам. Обновленный список опубликован на сайте организации.

В результате право принять участие в международных соревнованиях получили горнолыжники Александр Андриенко, Семен Ефимов и Иван Кузнецов.

Ранее нейтральный статус получила горнолыжница Юлия Пешкова, а также фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин и сноубордистка Мария Травиничева.

Кроме того, выступить на международных соревнованиях смогут лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Помимо этого, оба спортсмена завоевали квоту на участие в спринте на Олимпиаде 2026 года.

Коростелев также смог получить еще три квоты, благодаря которым он сможет принять участие в раздельной гонке, скиатлоне и марафоне на ОИ.

