19 декабря, 21:48Спорт
FIS выдала нейтральный статус еще троим российским горнолыжникам
Фото: ТАСС/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выдала нейтральный статус еще троим российским горнолыжникам. Обновленный список опубликован на сайте организации.
В результате право принять участие в международных соревнованиях получили горнолыжники Александр Андриенко, Семен Ефимов и Иван Кузнецов.
Ранее нейтральный статус получила горнолыжница Юлия Пешкова, а также фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин и сноубордистка Мария Травиничева.
Кроме того, выступить на международных соревнованиях смогут лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Помимо этого, оба спортсмена завоевали квоту на участие в спринте на Олимпиаде 2026 года.
Коростелев также смог получить еще три квоты, благодаря которым он сможет принять участие в раздельной гонке, скиатлоне и марафоне на ОИ.