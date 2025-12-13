Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 17:10

Спорт

Лыжница Непряева завоевала квоту на участие в Олимпиаде 2026 года

Фото: ТАСС/Zuma/Maxim Thore

Российской лыжнице Дарье Непряевой удалось завоевать квоту на участие в Олимпийских играх в Италии в спринтерской гонке. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка заняла 39-е место в квалификации к спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Она уступила шведке Йонне Сундлинг 9,67 секунды. Однако этого хватило, чтобы выполнить олимпийский квалификационный норматив.

Ранее исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских атлетов на юношеские соревнования под национальными флагами и с исполнением гимна.

Министр спорта России Михаил Дегтярев подчеркнул, что исполком МОК постепенно восстанавливает фундаментальные принципы Олимпийской хартии, отметив, что Россия проанализирует сообщение комитета, после чего вновь продолжит работу по полному восстановлению прав спортсменов.

До этого Международная федерация дзюдо (IJF) вернула спортсменам из России право выступать на международных турнирах под флагом своей страны. Помимо этого, россияне смогут использовать гимн и символику, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби.

Лыжники Коростелев и Непряева получили нейтральные статусы

Читайте также


спорт

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика