Лыжница Непряева завоевала квоту на участие в Олимпиаде 2026 года

Фото: ТАСС/Zuma/Maxim Thore

Российской лыжнице Дарье Непряевой удалось завоевать квоту на участие в Олимпийских играх в Италии в спринтерской гонке. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка заняла 39-е место в квалификации к спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Она уступила шведке Йонне Сундлинг 9,67 секунды. Однако этого хватило, чтобы выполнить олимпийский квалификационный норматив.

Ранее исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских атлетов на юношеские соревнования под национальными флагами и с исполнением гимна.

Министр спорта России Михаил Дегтярев подчеркнул, что исполком МОК постепенно восстанавливает фундаментальные принципы Олимпийской хартии, отметив, что Россия проанализирует сообщение комитета, после чего вновь продолжит работу по полному восстановлению прав спортсменов.

До этого Международная федерация дзюдо (IJF) вернула спортсменам из России право выступать на международных турнирах под флагом своей страны. Помимо этого, россияне смогут использовать гимн и символику, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби.

