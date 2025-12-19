Ученый Визильтер: ИИ сможет заменить человека в любой профессии в ближайшие 10 лет

19 декабря, 20:39Технологии
Фото: 123RF.com/enlanda
Искусственный интеллект сможет заменить человека в любой профессии в ближайшие 10 лет, заявил научный директор Института ИИ МФТИ Юрий Визильтер в беседе с радио "Комсомольская правда".
"Искусственный интеллект технически сможет заменить человека практически любой профессии, работающего в офисе с бумагами или за компьютером – именно в его непосредственной трудовой функции", – объяснил ученый.
Однако он подчеркнул, что не видит в этом никакой трагедии. В качестве примера он привел землекопов, которых заменили экскаваторы, и "никто по этому поводу не переживает".
Ранее стало известно, что некоторые священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) используют ИИ для подготовки проповедей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что данный факт вызывает "определенную тревогу".
