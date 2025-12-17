Путин поручил ускорить внедрение в войска России робототехники и технологий ИИ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ потребовал ускорить внедрение в российскую армию робототехники и технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Президент объяснил, что Вооруженные силы России должны и впредь оставаться в авангарде технологического прогресса. Именно поэтому он призвал внедрять информационные технологии и робототехнику, а также наращивать использование ИИ в системе управления в автономных боевых комплексах.

Помимо этого, глава государства попросил не забывать про необходимость оснащения орбитальной группировки космических аппаратов нового поколения.

В результате, как указал российский лидер, в войска поступят высокоскоростные и защищенные каналы связи, благодаря чему улучшится качество получения разведданных и навигационных сведений.

Ранее Путин заявлял, что Россия должна пользоваться преимуществами ИИ на поле боя. По словам президента, нужно активизировать выпуск защищенных отечественных программных продуктов и разработок в области ИИ для их дальнейшего применения в комплексных автоматизированных системах военного управления.

