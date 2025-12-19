Форма поиска по сайту

19 декабря, 09:48

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как ИИ помогает школьникам в изучении физики и информатики

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, как искусственный интеллект (ИИ) помогает московским школьникам в изучении физики и информатики

Например, в этом учебном году в "МЭШ" были расширены возможности сервиса "Цифровой учитель". Теперь, помимо математики и английского языка, школьники могут изучать физику и информатику.

"С сентября ИИ-сервисом по новым предметам воспользовались больше 90 тысяч учеников 7–9-х классов, родителей и педагогов", – уточнил мэр.

По его словам, данный сервис позволяет проанализировать знания ребят, выявить сложные для них темы, а также предоставить список упражнений для решения возникающих трудностей.

Собянин рассказал, что все вопросы по физике – от теплопередачи и электростатики до законов Ньютона и Ома – разделены на 23 темы. По информатике школьники могут выполнять задания по 19 направлениям, в том числе по кодированию информации, восьмеричной системе счисления и логическим основам компьютера.

В общей сложности в доступе у учеников есть более 2,7 тысячи заданий, которые они могут выполнять как самостоятельно, так и в рамках домашней работы. Результаты появляются у педагога в электронном журнале, что позволяет составлять образовательную программу под каждого ученика.

Ранее Собянин сообщал, что в московских ИТ-классах школьники изучают основы искусственного интеллекта (ИИ), включая работу с большими данными и создание нейросетей. Как отметил мэр, интерес к этой теме растет. В этом году на открытой городской научно-практической конференции "Инженеры будущего" в секции, посвященной большим данным и машинному обучению, было представлено свыше 250 работ.

мэр Москвыобразованиегород

