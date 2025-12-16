Форма поиска по сайту

16 декабря, 15:47

Технологии

В РПЦ заявили об использовании священниками ИИ для подготовки проповедей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Некоторые священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) используют искусственный интеллект для подготовки проповедей. Об этом говорится в докладе патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Епархиальном собрании Москвы, документ размещен на сайте РПЦ.

Как указал патриарх, данный факт вызывает "определенную тревогу".

"С искусственными собеседниками люди советуются в том числе по вопросам, имеющим мировоззренческий и нравственный характер", – указал священнослужитель в документе.

Он также заявил о необходимости пастырского ответа на вызовы искусственного интеллекта.

Ранее патриарх подчеркивал, что государство должно жестко контролировать развитие ИИ, чтобы не упустить возможную опасность, которая сможет "разрушить человеческую цивилизацию". Он указывал, что способности нейросетей к созданию дипфейков наносят ущерб обществу и создают угрозу нацбезопасности.

