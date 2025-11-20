Форма поиска по сайту

20 ноября, 17:54

Технологии

В России начали эксперимент по развитию сознания у ИИ

Фото: 123RF.com/yourapechkin

В России приступили к проведению эксперимента по изучению возможности проявления сознания у искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Яндекс".

Эксперимент проводят совместно с нейробиологом, академиком РАН Константином Анохиным. В рамках исследования планируют выяснить, формируются ли у нейросети устойчивые предпочтения и собственная точка зрения.

На первом этапе ученые оценили способность базовой языковой модели формировать стабильные предпочтения без дополнительного обучения. В результате было выявлено их отсутствие.

Теперь ученые планируют приступить к основному этапу. Нейросеть будут стимулировать к рассуждениям и рефлексии.

Как отметил директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании Александр Крайнов, люди учат собственную нейронную сеть непрерывно в процессе мышления. При этом ИИ учится исключительно на чужих "мыслях".

"Есть надежда, что если мы начнем обучать нейронную сеть на ее собственных рассуждениях, то получится сделать модель, у который появится действительно своя точка зрения. Не "навязанная" и не ее имитация. А внутренние убеждения", – считает Крайнов.

Эксперимент призван помочь глубже понять природу человеческого мышления и возможности ИИ выходить за рамки статистического предсказания.

Владимир Путин ранее поручил проработать создание штаба по руководству отраслью ИИ. Правительству и регионам России также нужно сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта.

Президент подчеркнул, что страна не может допустить зависимость от иностранных технологий, это вопрос суверенитета.

Путин заявил о необходимости развития в России собственных нейросетей

