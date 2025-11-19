19 ноября, 19:04Технологии
ИИ-робот станцевал для Путина
В ходе мероприятия глава государства посетил выставку. По плану он также должен принять участие в пленарном заседании 10-й конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" с обращением к участникам, уточнял ранее пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.
Сама конференция проходит в штаб-квартире Сбера на Кутузовском проспекте. Причем Путин уже не первый раз принимает участие в подобном мероприятии. Например, годом ранее он также выступил на этой конференции и осмотрел представленные разработки, включая умное кольцо и другие гаджеты.
Кроме того, в 2024 году форум проводился в преддверии совмещения прямой линии и большой пресс-конференции президента. Тогда Путину продемонстрировали результаты обработки вопросов, поступающих на прямую линию, с помощью искусственного интеллекта GigaChat.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что российские сервисы ИИ сопоставимы по качеству с зарубежным ChatGPT. Он напомнил, что в 2022 году сервис запустился с ограниченным доступом для россиян.
В свою очередь, председатель правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что Россия планирует выйти в мировые лидеры по развитию искусственного интеллекта. Кроме того, он обращал внимание на необходимость ухода от зарубежных поставщиков в сфере ИИ для того, чтобы обеспечить себе независимость и укрепить собственную безопасность.