ИИ-робот станцевал для Путина

Первый ИИ-робот Сбера станцевал перед Владимиром Путиным в ходе посещения президентом России 10-й Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2025. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе мероприятия глава государства посетил выставку. По плану он также должен принять участие в пленарном заседании 10-й конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" с обращением к участникам, уточнял ранее пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Сама конференция проходит в штаб-квартире Сбера на Кутузовском проспекте. Причем Путин уже не первый раз принимает участие в подобном мероприятии. Например, годом ранее он также выступил на этой конференции и осмотрел представленные разработки, включая умное кольцо и другие гаджеты.

Кроме того, в 2024 году форум проводился в преддверии совмещения прямой линии и большой пресс-конференции президента. Тогда Путину продемонстрировали результаты обработки вопросов, поступающих на прямую линию, с помощью искусственного интеллекта GigaChat.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что российские сервисы ИИ сопоставимы по качеству с зарубежным ChatGPT. Он напомнил, что в 2022 году сервис запустился с ограниченным доступом для россиян.

В свою очередь, председатель правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что Россия планирует выйти в мировые лидеры по развитию искусственного интеллекта. Кроме того, он обращал внимание на необходимость ухода от зарубежных поставщиков в сфере ИИ для того, чтобы обеспечить себе независимость и укрепить собственную безопасность.