Путин положительно отнесся к возможности внедрения ИИ для формирования бюджета

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Владимир Путин положительно относится к идее внедрения искусственного интеллекта (ИИ) для формирования бюджета. Об этом он рассказал на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом Путин подчеркнул, что на данный момент ИИ может быть только помощником для принятия решений на уровне Центробанка и правительства.

"Уверен, что возможности ИИ можно использовать при любых решениях и нужно использовать при принятии любых решений во всех сферах, в том числе и в сфере ответственности ЦБ, но принимать решения подобного рода должен конкретный человек, он и должен отвечать за принимаемые решения", – подчеркнул президент, добавив, что с ИИ в дальнейшем "ничего не спросишь", так как это просто инструмент.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что российские сервисы ИИ сопоставимы по качеству с зарубежным ChatGPT. По его словам, в 2022 году сервис запустился с ограниченным доступом для россиян.

В свою очередь, председатель кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что Россия планирует выйти в мировые лидеры по развитию искусственного интеллекта. Кроме того, он обращал внимание на необходимость ухода от зарубежных поставщиков в сфере ИИ для того, чтобы обеспечить себе независимость.

