Власти РФ запустили онлайн-курсы по ИИ для чиновников

Фото: depositphotos/Jirsak

Правительство РФ организовало обучение для федеральных чиновников по использованию в своей работе инструментов на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо вице-премьера кабмина Дмитрия Григоренко.

Всего курс включает в себя шесть программ. При успешном прохождении обучения чиновники получают удостоверение о повышении квалификации.

По мнению Григоренко, для широкого внедрения ИИ в России необходимо иметь не только развитые конкурентоспособные технологии, но и высококвалифицированные кадры, способные грамотно и эффективно их использовать. Вице-премьер подчеркнул, что ИИ позволяет сокращать время и затраты на обработку информации, на что раньше требовались часы ручной работы сотрудников.

"Технология уже внедрена в систему мониторинга и управления нацпроектами. Она позволяет заблаговременно и с точностью 96% предвидеть риски невыполнения той или иной задачи в срок", – добавил Григоренко.

В Минтруде РФ рассказали, что в текущем году власти организовали централизованное обучение более 450 федеральных госслужащих по темам ИИ. Обучение проводится в очном формате с применением дистанционных технологий (онлайн-вебинары) и предоставлением материалов для самостоятельного изучения.

Ранее Владимир Путин заявил, что положительно относится к идее внедрения искусственного интеллекта для формирования бюджета. При этом президент подчеркнул, что на данный момент ИИ может быть только помощником для принятия решений на уровне Центробанка и правительства.

В свою очередь, председатель кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что Россия планирует выйти в мировые лидеры по развитию искусственного интеллекта. Кроме того, он обращал внимание на необходимость ухода от зарубежных поставщиков в сфере ИИ для того, чтобы обеспечить себе независимость.