Россияне стали чаще советоваться с нейросетями по поводу отношений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Обратиться за советом по отношениям не только к близким, но и к искусственному интеллекту в России готовы 70% мужчин и 59% женщин. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование дейтинг-сервиса.

Согласно результатам исследования, 42% опрошенных мужчин уже обсуждают личную жизнь с нейросетями, а 34% готовы попробовать. Женщин оказалось меньше – 24% обращаются к ИИ для советов по отношениям, 54% заявили о готовности попробовать.

Более 50% мужчин ценят то, что нейросеть помогает быстро разобраться в ситуации, 44% женщин используют алгоритм для того, чтобы взглянуть на происходящее со стороны и понять, как бы они поступили в определенной ситуации.

Искусственный интеллект способен проанализировать отношения. Кроме того, 55% мужчин и 39% женщин готовы прислушаться к советам, если нейросеть укажет на тревожные признаки. 28% мужчин проверяют факты, а женщинам советы дают возможность подумать.

Большинству опрошенных (84% мужчин и 74% женщин) комфортнее обсуждать с ИИ конфликты и кризисы. В общении с нейросетью легче быть собой – она не вступает в споры и не осуждает. Каждый третий даже показывает ей переписки с возлюбленными. Более того, 45% мужчин и 39% женщин отметили, что получают от искусственного интеллекта больше поддержки, чем от близких.

