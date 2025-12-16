Посольство РФ заявило о возможном ответе на повышение тарифов Мексикой

Фото: depositphotos/dubassy

Россия отслеживает изменения в тарифной политике Мексики и будет принимать ответные решения исходя из защиты своих национальных экономических интересов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на российское посольство.

Палата депутатов Мексики ранее одобрила проект реформы закона о налогах на импорт и экспорт. Документ предусматривает корректировку почти 1,5 тысячи пошлин в 17 секторах промышленности и затрагивает импорт из Китая, Индии, Бразилии и прочих стран.

В российской дипмиссии сообщили, что в данный момент профильные ведомства оценивают вопрос о влиянии возможного повышения тарифов на двусторонние экономические отношения.

"Россия традиционно исходит из принципов взаимности и прагматизма и будет принимать решения исходя из защиты национальных экономических интересов и необходимости сохранения конструктивного диалога с мексиканской стороной", – добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что правительство России с 1 января 2026 года актуализирует ставки таможенных сборов на ввозимые товары с учетом накопленной инфляции. Инициатива была разработана Минпромторгом.

Актуализация сборов осуществляется с учетом уровня накопленной инфляции в рамках обязательств России во "Всемирной торговой организации". Значения сборов должны быть сопоставимы с затратами на проведение таможенных операций.